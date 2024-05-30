Их содержат в нечеловеческих условиях и не дают права на связь с внешним миром.

Исполнительный директор общественной организации "Медийная инициатива за права человека" Татьяна Катриченко объяснила, почему России выгодно удерживать украинских журналистов, среди которых, в частности корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции "Незаконное задержание, пытки, неволя: как и почему Россия ведет войну против украинских медийщиков".

Катриченко отметила, что их организация изучает все доступные случаи задержания гражданских граждан на всех оккупированных территориях и тех, которые сейчас уже освобождены.

"Мы понимаем, что Российская Федерация задерживала, в первую очередь, активных граждан. Это активистов, бывших участников Антитеррористической операции и журналистов", - сказала она и добавила, что в эту категорию входил и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, которого российские оккупанты похитили из Киевской области еще в начале полномасштабного вторжения.

Этих людей специально искали, проверяли их телефоны, вывозили людей в места незаконного содержания, в частности в подвалы.

"А дальше вся дорога гражданских, как и журналистов, в принципе, одинакова... Если говорить о Киевской области, точно всех вывезли на территорию Российской Федерации. Если мы говорим о сейчас оккупированных территориях, - Запорожской области, Херсонской, где также задержаны медийщики, то их могут удерживать на оккупированной территории", - отметила Катриченко.

Она подчеркнула, что условия, в которых содержат этих людей, - нечеловеческие. Их часто размещают в одиночных камерах, не допускают к ним представителей международных гуманитарных миссий, пытают и издеваются над ними.

"Им не дают права на связь с внешним миром, им не дают права на переписку, на телефонные звонки", - добавила представительница МИПЧ.

Некоторых медийщиков, продолжила она, пытаются изолировать, а иногда и использовать в пропагандистских роликах или акциях.

"Мы понимаем, что Российской Федерации на самом деле очень выгодно держать таких людей, шантажировать Украину, пытаться выторговать что-то большее. И при этом скрывать их так далеко, чтобы ни одна международная гуманитарная миссия, а мы здесь говорим о Международном Комитете Красного Креста, в первую очередь, который не выполняет своих обязательств, не выполняет своего мандата, чтобы их никто не нашел", - сказала Катриченко.

Говоря о Хилюке, она напомнила, что его вывезли через Беларусь в Новозыбков Брянской области России. Долгое время Россия не подтверждала его содержание и не допускала к нему юристов.

"Мы лично договаривались с российским юристом, которая была готова и поехала в Брянскую область, в Новозыбков. Она стучала в дверь СИЗО. Ей открыли и сказали, что "здесь украинцев нет". А это была ложь. Поскольку мы потом опросили еще десятки освобожденных, в том числе и военнослужащих. Мы знали, что Дмитрий также находится в этом месте содержания", - отметила Катриченко и добавила, что потом Россия начала перевозить украинцев из этого места содержания.

Представительница МИПЧ отметила, что известно о задержании медийщиков в Мелитополе и Бердянске, известно о содержании медийщиков на оккупированной территории, а некоторые из них были вывезены в Россию.

"Российская Федерация, очевидно, не сможет освободить всех и сразу. Мы требуем, Украина требует, и через международных партнеров, освобождения всех гражданских лиц, в том числе и медийщиков. Безусловно. Но это очень долгий и сложный процесс. Уже более двух лет Дмитрий находится на территории Российской Федерации", - подчеркнула правозащитница.

По ее словам, не исключено, что Хилюка после Брянской и Владимирской области России могли перевезти в Мордовию, но подтвердить это пока очень сложно.

В то же время отец Дмитрия - Василий Хилюк - подчеркнул, что точно не известно, где именно находится журналист и в каких условиях. "Никакой коммуникации. Хоть бы знать, что... Или письмо, или звонок", - сказал отец и добавил, что он и мать Дмитрия ждут сына дома.

В свою очередь, руководитель отдела расследований "Репортеры без границ", автор расследования о похищении Хилюка Арно Фроже заверил, что они делают все для того, чтобы найти Дмитрия и узнать об условиях, в которых его удерживают.

"Что касается дела Дмитрия. Мы считаем, что такое дело следует и нужно рассматривать. Это журналист, который ни одного шага не сделал, который мог бы привести к его задержанию, а тем более перевозке в тюрьму или в Россию. Он ничего не сделал, за что его можно обвинять. Просто это еще один вопрос того, как похищают людей - гражданских и журналистов - россияне в Украине", - подчеркнул он.

Фроже отметил, что Хилюк после задержания россиянами "был перевезен в Беларусь и содержался там в центре задержаний".

"У нас есть свидетели, мы знаем точную информацию, где его удерживали. Мы знаем человека, который содержался в том доме... Мы знаем, что этих людей держат в одиночных камерах. Три месяца. Только потому, что у него есть одна вина: он - украинский журналист", - подчеркнул представитель "Репортеров без границ".

По его словам, были найдены и другие свидетели, есть дополнительная информация и за прошлый год, которая свидетельствует о том, что из Новозыбкова Хилюка перевезли во Владимирскую область России, в исправительную колонию №7.

"Очень трудно узнать, где он находится сейчас. Ни Красный Крест, ни другие наши источники не могут выяснить уже целый год место его пребывания. Мы думаем, что он все еще в колонии №7. Мы пытаемся найти информацию о его пребывании", - сказал Фроже.

Также первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ отметила отсутствие доступа к любой информации о незаконно заключенных украинских журналистах.

"Если у человека нет родственников на оккупированной территории, то никто не сможет получить эту информацию о том, где находятся их родные. И родственникам это очень трудно сделать очень часто", - подчеркнула она.

Кроме того, директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что "по состоянию на сейчас нам известно о 29 гражданских украинских журналистов, которые находятся в незаконном удержании в России". "Еще четверо наших коллег, которые присоединились к рядам ВСУ, сейчас находятся также в России в незаконном плену", - сказала она.

Также, добавила она, с начала полномасштабного вторжения России известно об около 20 случаях захвата журналистов, которых потом отпустили. А с 2014 года, отметила Романюк, более 100 украинских и зарубежных журналистов побывали в российском плену.

Как отмечается в пресс-релизе МИПЧ, на сегодня они установили 32 медийщиков, похищенных Россией на оккупированных территориях Украины. "Во многих случаях судьба этих людей остается неизвестной. Информацию об их местонахождении и состоянии здоровья не могут получить ни родные, ни правозащитники", - отмечают в организации.

Согласно данным МИПЧ, в настоящее время в российских тюрьмах.тюрьмах, кроме Хилюка, находятся Азиз Азизов, Эрнес Аметов, Осман Арифмеметов, Марлен Асанов, Асан Ахтемов, Ремзи Бекиров, Алексей Бессарабов, Максим Буткевич, Владислав Гершон, Анастасия Глуховская, Ирина Данилович, Нариман Джелял, Владислав Есипенко, Тимур Ибрагимов, Евгений Ильченко, Георгий Левченко, Ирина Левченко, Александр Малышев, Сервер Мустафаев, Рустем Османов, Геннадий Осьмак, Виктория Рощина, Максим Рупчев, Сейран Салиев, Яна Суворова, Амет Сулейманов, Руслан Сулейманов, Вилен ТемеръяновЯнов, Сергей Цыпига, Рустем Шейхалиев и Дмитрий Штыбликов.

Также в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, может ли подтверждение Россией содержания Хилюка и Рощиной свидетельствовать о каких-то положительных тенденциях и быть признаком их скорого освобождения, Катриченко отметила, что Россия скрывает десятки тысяч украинских граждан, военных и гражданских, и не подтверждает их содержание, хотя сообщение об этом Украины является прямой обязанностью страны-агрессора.

"Поэтому каждое такое подтверждение является очень важным и Российская Федерация фактически говорит о том, что "да, их задержали, и я удерживаю на территории Российской Федерации". Другое дело, что нам не известно, в каких условиях содержатся эти люди. Потому что в эти места содержания не допускаются представители международного Красного Креста и вообще какие-то внешние наблюдатели, которые могли бы сказать, в каких условиях, какое состояние здоровья", - сказала она.

В то же время отметила правозащитница, когда Россия "проявляет" таким образом людей, то Украине легче просить вернуть таких подтвержденных граждан.

"Мы не можем говорить об "обмене". Мы можем говорить о таком возвращении безусловно гражданских, в том числе и журналистов. И Виктории Рощиной, и Дмитрия Хилюка", - отметила Катриченко.

На уточнение, есть ли все же что-то положительное в том, что Россия впервые официально подтверждает содержание этих людей, или для России это ничего не значит, она объяснила, что такое подтверждение для страны-агрессора часто является техническим.

"Очень мало известно таких случаев, когда после такого подтверждения происходит сразу обмен или возвращение. Потому что во время возвращения или обмена могут возвращаться граждане, которые были не подтверждены Российской Федерацией. На самом деле очень сложно говорить, приближает ли такое подтверждение к возвращению", - подчеркнула Катриченко.

Удержание Дмитрия Хилюка РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В декабре 2023 года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что россияне не подтверждают того, что Хилюк, находится на территории России.

В начале апреля 2024 года издание "Ґрати" сообщило о письме Министерства обороны России, где они подтверждают содержание под стражей украинского журналиста.

Отмечалось, что по состоянию на середину марта текущего года Хилюк "задержан и находится на территории Российской Федерации".

В конце апреля Верховная Рада Украины обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям, которые защищают права журналистов с призывом способствовать освобождению и возвращению в Украину пленных и незаконно удерживаемых журналистов.

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