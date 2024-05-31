Их удерживали в одной камере.

Похищенный российскими оккупантами более двух лет назад корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк передает родителям привет и надеется на освобождение.

Такие его слова передал один из освобожденных из плена. "Я просидел с Хилюком практически 11 месяцев бок о бок в одной камере. Дмитрий Хилюк из агентства УНИАН. И передает родителям своим и брату все наилучшие поздравления, и говорит, что жив. Надеется на то, что его освободят", - рассказал мужчина.

В то же время мама Хилюка Галина, узнав об этой информации, в комментарии УНИАН сказала, что получила "лучшую весточку в мире".

"Чувства смешанные: и чувство неописуемой радости, и печали, и тревоги, и шока. Это по мне все видно... Два года и три месяца ничего о ребенке не знаю. А сегодня какую-то крупицу информации узнали. Маленькую. Совсем неконкретную. Но и то, на сердце немножко радостнее", - сказала она, рыдая.

Дмитрий Хилюк в плену

Как сообщал УНИАН, среди находящихся в плену России гражданских украинцев есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В декабре 2023 года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что россияне не подтверждают, что Хилюк находится на территории России.

В начале апреля 2024 года издание "Решетки" сообщило о письме Министерства обороны России, где они подтверждают содержание под стражей украинского журналиста. Отмечалось, что на середину марта текущего года Хилюк "задержан и находится на территории Российской Федерации".

30 мая исполнительный директор общественной организации "Медийная инициатива по правам человека" Татьяна Катриченко в комментарии УНИАН объяснила, может ли подтверждение Россией содержание Хилюка и журналистки Виктории Рощиной свидетельствовать о каких-то положительных тенденциях и быть признаком их скорого увольнения.

Катриченко отметила, что Россия скрывает десятки тысяч украинских граждан, военных и гражданских, и не подтверждает их содержание, хотя уведомление об этом Украины является прямой обязанностью страны-агрессорки.

"Поэтому каждое такое подтверждение очень важно и Российская Федерация фактически говорит о том, что "да, их задержали, и я удерживаю на территории Российской Федерации". Другое дело, что нам неизвестно, в каких условиях содержатся эти люди. Потому что в эти места содержания не допускаются представители международного Красного Креста и вообще какие-либо внешние наблюдатели, которые могли бы сказать, в каких условиях, каково состояние здоровья", - сказала она.

В то же время отметила правозащитница, когда Россия "проявляет" таким образом людей, Украине легче просить вернуть таких подтвержденных граждан.

На уточнение, есть ли все же что-то положительное в том, что Россия впервые официально подтверждает содержание этих людей, или для России это ничего не значит, она пояснила, что такое подтверждение для страны-агрессора часто является техническим.

"Очень мало известно таких случаев, когда после такого подтверждения происходит сразу обмен или возврат. Потому что при возвращении или обмене могут возвращаться граждане, не подтвержденные Российской Федерацией. На самом деле, очень сложно говорить, приближает ли такое подтверждение к возвращению", - пояснила Катриченко.

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