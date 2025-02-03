Услуги вводят, чтобы люди не теряли важную информацию среди многих смс в телефоне.

В государственное приложение "Дія" будут поступать электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в "Дії", чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне", - отметил министр.

В "Дію" будут поступать такие оповещения, как номера рецепта и код погашения; код направления к врачам.

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Также в приложении можно будет получить запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и тому подобное.

"Дія": последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 20 января на портале "Дія" после масштабной кибератаки со стороны России на государственные реестры Украины снова стало возможно автоматически закрыть ФЛП. По словам Федорова, эта услуга минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания.

23 января в "Дії" также восстановили услугу бракосочетания онлайн. Как пояснил министр, если бракосочетание было запланировано на время, когда сервис был недоступен, команда "Дії" лично должна была связаться с пользователем и объяснить дальнейшие шаги.

30 января в приложении "Дія" стала доступна подача заявлений о репарациях в международный Реестр убытков. По словам Федорова, заявление могут подать владельцы квартир или домов в Украине, которые были повреждены или уничтожены в результате полномасштабного вторжения России.

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