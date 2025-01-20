Отныне можно снова автоматически закрыть ФЛП.

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на едином портале государственных услуг "Дія" снова можно автоматически закрыть ФЛП.

Он написал в своем Telegram-канале, что эта услуга минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания. О восстановлении других сервисов Федоров обещает информировать в социальных сетях:

"Автоматическое закрытие ФЛП снова работает на портале "Дія". Если решили изменить деятельность или же масштабироваться, пользуйтесь услугой с мгновенным результатом".

Кибератака на государственные реестры Украины

Как сообщал УНИАН, 19 декабря государственные реестры страны подверглись масштабной внешней кибератаке. Это привело к остановке работы Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

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Сегодня стало известно о возобновлении работы государственных реестров. Кроме того, сейчас министерство восстанавливает электронные взаимодействия с рядом госорганов.

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