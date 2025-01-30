Владельцы квартир или домов, которые были повреждены или уничтожены из-за военных действий России, могут подать заявление о репарациях.

Подача заявлений о репарациях в международный Реестр убытков снова доступна в "Дії" после масштабной кибератаки со стороны России на государственные реестры Украины.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Фиксируйте последствия российской агрессии на международном уровне - подавайте заявление в международный Реестр убытков в Гааге. Услуга снова работает в "Дії", - отметил Федоров.

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По его словам, заявление могут подать владельцы квартир или домов в Украине, которые были повреждены или уничтожены в результате полномасштабного вторжения России.

Услуги в "Дії" - что известно

Напомним, что в мае 2024 года украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, получили возможность сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров тогда сообщил, что данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна заплатить за все разрушения и преступления в Украине.

19 декабря государственные реестры страны подверглись масштабной кибератаке со стороны России. Это привело к остановке работы Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

В январе в "Дії" начали восстанавливать ряд услуг. Так, 20 января на портале "Дія" снова стало возможно автоматически закрыть ФЛП. Позже в государственном приложении "Дія" также восстановили услугу бракосочетания онлайн.

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