Памятник передан на хранение в Одесскую киностудию.

В Одессе демонтировали памятник советскому актеру, барду Владимиру Высоцкому. Об этом сообщила Одесская киностудия.

Отмечается, что сегодня в киностудию поступило много обращений от горожан относительно "пропавшего памятника", который стоял возле ее фасада по адресу Французский бульвар, 33.

"Согласно решению органов местной власти, памятник был демонтирован 30 декабря в 22:00. По настоянию Одесской киностудии он был передан на хранение нашему предприятию. Сейчас скульптурная композиция находится на нашей территории, принимаются меры по ее надлежащему хранению", - рассказали в киностудии.

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На киностудии добавили, что ее коллектив принял решение смонтировать памятник рядом с одним из павильонов. Сейчас идет процедура согласований и разрешений, а также поиск средств для проведения таких работ.

Демонтаж памятников с российской имперской и советской символикой в Одессе

По распоряжению начальника Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе должны демонтировать 19 памятников и памятных знаков, которые содержат, по данным чиновника, символику российской имперской политики. Среди них - бюст российского поэта Александра Пушкина, находящийся напротив здания мэрии, и памятник барду, актеру Владимиру Высоцкому.

Что известно о памятнике Высоцкому в Одессе

Памятник Владимиру Высоцкому в Одессе был открыт 29 сентября 2012 года. Торжественная церемония состоялась на Французском бульваре возле здания киностудии. Скульптура высотой около четырех метров выполнена из бронзы и установлена на гранитном постаменте. Скульптор памятника - Александр Князик, архитектор - Владимир Глазырин.

Скульптура вызвала неоднозначную реакцию у горожан и общественных организаций. В частности, правление Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины заявило, что проект-победитель является "причудливым, суетно-многословным, а Высоцкий парит, как распятый, на фоне каких-то палок и рваных тряпок".

В церемонии открытия памятника приняли участие сын барда Никита Высоцкий, российский актер Михаил Пореченков, глава Одесской ОГА Эдуард Матвийчук, консул Генерального консульства России в Одессе Юрий Диденко и тогдашний мэр города Алексей Костусев, который осенью 2013 года внезапно сложил с себя полномочия и уехал из Украины. Также на открытии был основатель пророссийской партии "Родина" в Одессе, уже бывший депутат ВР Игорь Марков, который сейчас проживает в РФ и является фигурантом уголовных производств из-за своей деятельности, которая вредит суверенитету и независимости Украины. Маркова называли меценатом проекта этого памятника.

Высоцкий - советский актер, певец и поэт, классик жанра авторской песни, автор ряда прозаических произведений. Родился в Москве 25 января 1938 года, умер 25 июля 1980-го. В годы строгой цензуры он затрагивал целый ряд запрещенных тем и в советские времена его записи распространялись в основном на магнитоальбомах, ему запрещали сниматься во многих фильмах, выезд за границу стал возможным благодаря активным действиям жены - французской актрисы Марины Влади.

Актер снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе на Одесской киностудии, в частности - в лентах "Интервенция", "Опасные гастроли", "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища" и в картине известного украинского режиссера Киры Муратовой "Короткие встречи". Также бард вспоминал Одессу в своих песнях. Стал лауреатом Государственной премии СССР посмертно.

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