Бывший депутат ВР вместе с дома приспешниками, также экс-нардепами, перешел на сторону врага.

Правоохранители сообщили новые подозрения трем экс-нардепам - Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и одесситу Игорю Маркову.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, депутат Верховной Рады VII созыва открыто перешел на сторону врага. Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о члене "Партии регионов", одессите Игоре Маркове, который в 2014 году выехал в РФ, где ведет активную деятельность, которая вредит суверенитету и независимости Украины.

По данным прокуратуры, в июле 2022 года фигурант, находясь на временно оккупированной территории Херсонской области вместе с военнослужащими РФ, публично поддерживал и пропагандировал действия так называемой "Одесской бригады". В частности, речь идет о военном формировании, которое оккупанты создали для сопротивления правоохранителям и военнослужащим ВСУ.

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"Он призвал к захвату Николаева и Одессы – по его словам, следующей целью должно было стать "освобождение" этих городов. Также в своих обращениях фигурант призвал защитников юга Украины сложить оружие и не оказывать сопротивления. Кроме того, угрожал уничтожением украинских защитников", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, такая пропаганда от экс-нардепа транслировалась в средствах массовой информации и сети Интернет. В частности, выкладывалась на видеохостинге "YouTube" и публиковалась в российском издании "Комсомольская правда".

По данным следствия, Марков продолжает публично одобрять действия оккупантов и призывает продолжать вооруженную агрессию с применением более жестких методов.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении в государственной измене, пропаганде войны, оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Кроме того, новые подозрения получили бывшие народные депутаты от "Партии регионов" Олег Царев и Дмитрий Святаш, которые также скрываются от правосудия на территории страны-агрессора.

За данными следствия, Царев сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения - "сливал" информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по Украине. Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетного обстрела Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Эту информацию Царев получил от Святаша, которого Кремль рассматривал как потенциального гауляйтера Харьковщины.

"Дмитрий Святаш передавал захватчикам информацию о вооружении, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны по территории региона. Разведданные предатель получал через свои "партийные" связи на территории Харьковской области", - сообщает СБУ.

Кто такой экс-нардеп Игорь Марков - основные факты

Что известно об Игоре Маркове. Он был владельцем телекомпании "АТВ"(Одесса), основатель пророссийской партии "Родина" в Одессе. В 2012 году стал депутатом ВР. В 2013 году Высший административный суд Украины обязал ЦИК лишить его депутатского мандата из-за фальсификации результатов выборов, после чего Марков вышел из фракции Партии регионов.

Летом 2022 года стало известно, что Маркову заочно сообщено о подозрении в пропаганде войны и разжигании расовой ненависти. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, с 15 по 19 марта 2022 года, прибыл на временно оккупированную территорию Киевской области, где агитировал за РФ. Также находясь в Москве, во время выступлений на общероссийском телеканале "Россия 1" поддержал оккупацию части Украины и созданных Россией псевдоорганов и тому подобное.

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