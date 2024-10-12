Среди учредителей премии - народный артист Украины Олег Филимонов.

В Одессе объявлены номинанты на премию известного юмориста, чемпиона по КВН Яна Гельмана, который погиб 12 лет назад. В этом году принято неожиданное решение - номинантами стали памятники, которыми увековечили известных людей, среди них - три, попавших под "деколонизацию".

О номинантах объявлено в заявлении команды КВН "Джентльмены одесского университета", которая является учредителем премии.

"В 2024 году команда приняла необычное, но взвешенное решение: вручить премию не просто конкретным людям, а еще и конкретным памятникам. Ведь памятники - это бывшие великие личности, которые жили в Одессе, любили ее, творили во имя и славу этого города. Благодарные современники и потомки возвели им монументы, потому что хотели, чтобы эти люди были с ними всегда", - отмечается в сообщении.

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В заявлении перечислены пять имен, а также приводятся аргументы, почему именно эти памятники стали номинантами. В частности, это музыкант Леонид Утесов, воспевавший город "вопреки всем историческим обстоятельствам", - монумент, которым его увековечили, находится на улице Дерибасовской, и градоначальник Одессы в 1803-1814 годах Дюк де Ришелье (Арман де Ришелье), который позже был первым министром правительства Людовика XVIII.

Еще три памятника, которые стали номинантами, - в перечне тех, которые подлежат "деколонизации", согласно распоряжению начальника ОГА Олега Кипера, - поэту Александру Пушкину, писателю Исааку Бабелю и академику Валентину Глушко.

По мнению учредителей премии, Пушкин определил путь Одессы в сторону Европы, когда отметил ее в своем романе в стихах "Евгений Онегин", часть которого написал во время ссылки в этом городе в 1823-1824 годах.

"Своими великими строками "Там все Европой дышит, веет", он ровно 200 лет назад определил магистральное движение Одессы и окрестностей в сторону Европы. За что благодарные одесситы соорудили ему памятник на свои, собранные по копейке деньги", - говорится в заявлении.

Говорится, что Бабель прославил в своих произведениях колорит города и "научил весь мир любить знаменитый одесский язык", а Глушко - инженер, основоположник ракетостроения, главный архитектор космических систем.

"Во многом благодаря ему и еще одному украинцу - Сергею Королеву - человек вышел в космос и стал осваивать звездные дали", - уверены "Джентльмены...".

Как подчеркивается, исходя из того, что все пятеро давно умерли и получить деньги не смогут, весь премиальный фонд будет передан военному госпиталю.

"Этот шаг мы решили сделать именно сейчас, когда на Одессу ежедневно летят российские ракеты и дроны. Война - жесточайшее испытание для граждан нашей страны, для народа Украины и для каждого украинского города. Поэтому крайне важно не дать отобрать у нас нашу историю, чувство собственного достоинства и свою идентичность...", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Ян Гельман, премию в память которого в 2024 году будут вручать в пятый раз, был человеком с философским взглядом на мир и феноменальным чувством юмора. Премия вручается тем, кто своими делами "творит и приумножает благосостояние" Одессы, вносит вклад в развитие города и его культуру.

Среди ее учредителей - народный артист Украины, депутат Одесского городского совета Олег Филимонов, писатель Сергей Рядченко, актриса Карина Шрагина-Кац и другие.

Другие новости о Гельмане и "деколонизации"

Как сообщал УНИАН, в Одессе, согласно распоряжению главы ОГА Олега Кипера от 26 июля, демонтажу подлежат 19 памятников, памятных знаков, которые содержат символику российской имперской политики. Среди них - старинный монумент-бюст поэту Александру Пушкину, который расположен в центре города - напротив здания мэрии. Согласно перечню, с улиц должны убрать памятники барду, актеру Владимиру Высоцкому, дважды Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Черняховскому, ученому, селекционеру Ивану Мичурину, стену Чекистов, академику, ученому в области космонавтики, дважды Герою Социалистического труда Валентину Глушко и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года при загадочных обстоятельствах в Одессе погиб Ян Гельман - неоднократный чемпион по КВН, бывший художественный руководитель команды КВН "Джентльмены ОГУ" (Одесского государственного университета), автор телевизионных проектов РТР "Городок", "Утренняя почта" и соавтор либретто к спектаклю "Хаджибей, или Любовь к 3000 апельсинов".

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