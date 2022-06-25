Главное - дойти до украинской границы.

Депортированных Российской Федерацией из Украины граждан будут пропускать в страну без документов.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

Страна хочет создать маршруты, по которым украинцы смогут вернуться из Эстонии и Латвии - стран, куда выбралось из РФ наибольшее количество депортированных граждан Украины.

"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях. Будем помогать добраться до Украины", - рассказала Верещук.

Несмотря на то, что украинская граница с РФ сейчас закрыта, у Украины есть договоренность с пограничниками: они будут пропускать граждан без документов, удостоверяющих личность, если те дойдут до границы.

"Главное найти путь, чтобы вернуться домой, звонить нам – мы поможем с билетами, с паспортными документами", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Украине создали координационный штаб по вопросам защиты прав депортированных лиц.

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