Руководителем штаба определена вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Кабинет министров создал координационный штаб по вопросам защиты прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Руководителем штаба определена вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. В состав штаба вошли уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур и другие.

Основными заданиями Координационного штаба является содействие деятельности по защите прав депортированных между всеми заинтересованными сторонами, а также определение путей и способов решения проблемных вопросов в отношении таких лиц.

Как сообщал УНИАН, 2 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вывозит украинцев из оккупированных территорий, чтобы они забыли об Украине и не могли вернуться.

В частности, как отметил президент, в РФ вывезено более 200 тыс. украинских детей.