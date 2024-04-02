Демобилизационные процессы продлятся до конца весны, выяснили журналисты.

Демобилизация в Украине срочников началась во вторник, 2 апреля.

Такой информацией поделились в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины с изданием NV. "2 апреля в Украине начался процесс увольнения в запас военнослужащих срочной службы", - говорится в материале. Журналисты отметили, что этот процесс продлится до конца мая.

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Демобилизация - новости, которые стоит знать

В конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предусмотрено увольнение в запас военных срочной службы. 26 февраля в Верховную Раду с подписью главы государства вернули закон "О внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" насчет сроков срочной военной службы" (№11035).

7 марта украинский лидер издал указ (№149), в котором говорилось о демобилизации срочников в период действия военного положения после окончания срока военной службы. Согласно этому документу, демобилизационные мероприятия должны состояться в течение апреля-мая.

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