За проголосовали 247 народных депутатов.

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2025 год. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк на своей Telegram-странице.

Отмечается, что данное решение поддержало 247 депутатов.

"Приняли в целом бюджетные выводы. Ни одной правки кроме правки по зарплатам прокуроров не изменили", - отметил Железняк.

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Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, приоритетом сметы в следующем году будет безопасность и оборона.

"Все налоги, которые платят люди и бизнес, будем направлять на усиление наших защитников и военных возможностей", - отметил Шмыгаль.

По его словам, на эти цели будет направлено более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году. В целом же расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с этим годом. Доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд грн, что на 411 млрд грн больше, чем в этом году.

Бюджет-2025 - что известно

Ранее УНИАН писал, что 30 октября 2024 года при рассмотрении проекта бюджета на следующий год парламент проголосовал за поправку, которая отменяет повышение зарплат прокурорам.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко отметил, что все социальные выплаты в 2025 году будут профинансированы из государственного бюджета Украины. При этом повышать минимальную зарплату в следующем году нет возможностей.

Как говорится в статье УНИАН, проект госбюджета-2025 предусматривает рост ВВП на 2,7%, инфляцию на уровне 9,5% в год и курс доллара в 45 грн/долл. Чиновники прогнозируют повышение средней заработной платы с нынешних 20 581 гривен до 24 389 гривен в 2025 году.

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