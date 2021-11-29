Юлия Привалова грубо прокомментировала реакцию крупной сети супермаркетов на ее антиукраинские высказывания.

Невестка покойного городского головы Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова грубо ответила на бойкот своего бренда Yaro, с которым ей пришлось столкнуться после скандала с анекдотом про бандеровцев. Однако она решила не оправдываться или извиняться, а снова начала оскорблять людей.

Грубой реакцией на бойкот Привалова поделилась в Stories своего Instagram.

Невестку Кернеса спросили о том, как она относится к тому, что товары ее бренда перестали продавать в Silpo. В ответ на это Привалова написала множество грубых слов.

Читайте такжеВ Киеве продавали футбольные мячи с символикой России – активист (фото)"Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, которое очень крикливое, обозленное, ведомое, управляемое и, к сожалению, для многих из них это просто такой бизнес", - заявила невестка Кернеса.

Помимо этого, Привалова снова сделала скандальный выпад в адрес украинцев, пошутив о венках и бандеровцах. Также она утверждает, что бойкот ее бренда якобы является "уничтожением" не только ее бизнеса, но и ее, как человека.

Скандал вокруг невестки Кернеса - с чего все началось

В октябре этого года Привалова оскандалилась анекдотом про бандеровцев. Невестка Кернеса похвасталась в Instagram фото из Москвы. Она и ее муж позировали возле Кремля. В комментариях невестку и сына Кернеса назвали "сепарами". Однако Привалова решила не оправдываться из-за путешествия в столицу страны-агрессора. Вместо этого она написала украинофобский анекдот о бандеровцах.

Украинцы бурно отреагировали на слова Приваловой. За анекдот, который она написала, невестка Кернеса получила бойкот своего бренда Yaro. Товары ее бренда перестали продавать в Silpo и на других крупных торговых площадках.

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Автор: Полина Кузенко