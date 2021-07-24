Попугай Джонни оказался компанейским и быстро нашел общий язык со своими родственниками, которых содержат в зоопарке.

Попугая по имени Джонни, который ранее принадлежал покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу, перевезли из горсовета в местный зоопарк.

Там содержат нескольких птиц этой же породы ара, с которыми Джонни уже подружился, сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.

Птицу пока поселили в просторный зимний вольер, а вскоре переместят в авиарий, который имеет площадь более тысячи квадратных метров. В природе для места обитания птицы выбирают субтропические и тропические леса и саванны, поэтому зимние вольеры попугаев оснащены приборами для поддержания микроклимата круглый год.

Работники зоопарка утверждают, что здесь он чувствует себя комфортно и среди других птиц отличается лишь своей склонностью к сладостям.

Джонни оказался компанейским попугаем и быстро нашел общий язык со своими родственниками, которых содержат в зоопарке.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года. 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов). 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 23 декабря Кернеса похоронили в Харькове с почестями.

Автор: Олег Давыгора