Сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь, еще четыре украинца проходят обследование.

В Министерстве здравоохранения и Министерстве иностранных дел Украины объяснили, как действовать украинцам, которые лечатся в Беларуси.

Соответствующее совместное заявление министерств опубликовала пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в связи с закрытием авиасообщения между Украиной и Беларусью министерства работают над решением логистических вопросов относительно украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

По данным ведомств, в настоящее время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), и еще четыре украинца проходят обследование.

"Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности, учитывая состояние здоровья", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЗакрытие авиасообщения с Беларусью: в ГНСУ рассказали о ситуации на границеДля получения помощи украинцы должны обратиться на горячую линию посольства Украины в Беларуси по номеру: +375 25 603 1184.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Беларусью.

Украинским авиакомпаниям и самолетам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Антонина Доломанжи