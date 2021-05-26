Женщина не знает, что ей теперь делать, и просит о помощи.

Украинцы, которым делали операции в Беларуси, после закрытия авиасообщения не могут вернуться домой.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала одна из таких пациентов, украинка Анна Курилова.

Женщине 9 мая сделали операцию по трансплантации печени. Теперь она не знает, как быть, и просит о помощи в видеообращении.

«Украина вчера отменила самолеты с Беларусью. Санкции. Закрыла границы до того, как забрать своих! Я здесь не одна. Здесь половина отделения наших. Тех, кого Украина сама же послала на лечение! – не может поверить она. – Я не могу здесь жить. Заканчивается регистрация. Мне нужны дорогущие лекарства (последний чек на 170 евро), которые я не могу пропустить, потому что печень отторгнется. Мне нужны дорогущие анализы и консультации врачей (это для нас платно и очень дорого). Мне нужно жить здесь».

По ее словам, доехать обычной машиной она не сможет, ведь придется сидеть 12-20 часов. А в украинском посольстве ей посоветовали нанять на собственные средства «скорую помощь».

Читайте такжеЗакрытие авиасообщения с Беларусью: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе«Это более 1000 км! У меня мама. Трое детей с инвалидностью. Какая «скорая«»?! Это сколько тысяч долларов?! Мне на пребывание здесь собирали с миру по нитке... Как вы могли бросить нас?! Своих? Может, государство заботится о том, чтобы забрать нас? Если вы сразу не подумали, что оставляете таких, как я, беззащитных, беспомощных, изрезанных на улице чужой страны?» – спросила женщина.

«Лучше бы дали умереть до операции. До этого ада, что я пережила. Ради чего? Чтобы бомжевать на чужбине?... Мне в жизни не было так страшно. Я не верила, что такое может быть», – добавила она.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью.

Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Катерина Шварц