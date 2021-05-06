У желающих записаться на прививку от коронавируса требуют наличие декларации на медицинское обслуживание с семейными врачами.

В Киеве, несмотря на объявления властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, гражданам отказывают в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом (хотя украинские чиновники разных рангов постоянно уверяют, что наличие такой декларации необязательно).

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Так, корреспондент УНИАН позвонил по одному из телефонов, указанных в объявлении о записи всех желающих на вакцинирование, размещенном на официальном сайте Оболонской районной государственной администрации.

В этом объявлении, в частности, однозначно сказано: как граждане, заключившие декларации на медицинское обслуживание с семейными врачами, так и граждане, которые не имеют таких деклараций, могут, для записи на прививку, обратиться в Коммунальное некоммерческое предприятие «Центр первичной медико-санатарной помощи №1» Оболонского района города Киева и Коммунальное некоммерческое предприятие «Центр первичной медико-санатарной помощи №2» Оболонского района, а также дан перечень контактных телефонов этих учреждений для «записи».

Между тем, как выяснил корреспондент УНИАН, по указанным на сайте Оболонской РГА телефонным номерам никакого на вакцинацию не записывают – а дают другой контактный номер для связи: +38 050 150 66 30

Первым же вопросом, который получил корреспондент УНИАН в ответ на просьбу записать его в очередь на вакцинацию, было: «С кем у вас подписана декларация?».

Услышав в ответ, что подписанной декларации у корреспондента нет, женщина, не пожелавшая представиться, заявила: «К сожалению, мы сейчас не можем вас записать на вакцинацию. Пойдите сначала и выберите себе врача, заключите декларацию».

Кроме этого, женщина также добавила: «вам же нужна будет справка о проведенной вакцинации, а ее выписывает только семейный врач» - и на этом положила трубку.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что записаться на получение вакцины можно и гражданам, которые не имеют подписанной декларации с семейным врачом. Специалисты должны координировать желающих по месту жительства в определенный пункт прививки.

На официальном сайте Минздрава о вакцинации также отмечается, что декларация с врачом по оказанию первичной медпомощи не является обязательной для получения бесплатной вакцины от COVID-19. Однако пациенту следует зарегистрироваться в Реестре пациентов электронной системы здравоохранения.

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Автор: Григорий Бондарь