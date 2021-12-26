"Страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовыми, потому что ситуация обязывает", - говорят в Главном управлении разведки.

Женщины с малолетними детьми и беременные по новым нормам тоже берутся на воинский учет.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае мужчин,... для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства", - говорится в сообщении.

Минобороны также сообщает, что женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

"Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года. На жизнь граждан до конца 2022 года эти нормы не повлияют. Цель - приведение к действующему законодательству, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовыми, потому что ситуация обязывает", - пишет Главное управление разведки.

До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете.

Читайте такжеКаждая женщина должна прийти в военкомат: в ВСУ объяснили процедуру постановки на воинский учетКак сообщал УНИАН, Минобороны 11 октября 2021 года одобрило приказ № 313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программистки, музыкантши, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтерши и многие другие. Впоследствии Минобороны обещало уточнить перечень профессий.

Закон распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на воинском учете. Несоблюдение этого требования будет караться штрафом. Также документы о постановке на учет будут проверять при устройстве женщин на работу.

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