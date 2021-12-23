Алгоритм для женщин ничем не отличается от алгоритма постановки на воинский учет мужчин.

Каждая женщина-гражданка Украины в течение 2022 года должна явиться в военкомат по месту регистрации для того, чтобы выяснить, будет ли она поставлена на воинский учет в зависимости от того имеет ли она соответствующую профессию или образование.

Об этом на брифинге рассказали начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко.

"Этот алгоритм ничем не отличается от алгоритма постановки на военный учет военнообязанного мужчины. Есть определенный перечень профессий, которые должны быть поставлены на военный учет по родственным военно-учетным специальностям. То есть, женщина-военнообязанная, подпадающая... Например, бухгалтер. Она должна, во-первых, сообщить своему руководителю предприятия, во-вторых, явиться в территориальный центр комплектования в течение 2022 года - до конца 2022 года. И для себя выяснить, подлежит ли она военному учету", - отметил Куценко.

Он пояснил, что в этом вопросе существуют возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.

По словам Куценко, женщина-военнообязанная приходит в территориальный центр комплектования по месту регистрации и пишет заявление о том, что хочет стать на военный учет.

"Она предоставляет соответствующие копии и оригиналы документов: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, свидетельство об окончании учебного заведения, справку с работы, по какой специальность она работает в настоящее время", - сообщил Куценко. Также нужно иметь 3 глянцевых фотографии размером 3х4 см, Covid-сертификат (в приложении "Дія" или бумажный), и при наличии, старую справку или приписное свидетельство из военкомата.

В военкомате будет выяснено, пригодна ли женщина к военной службе по состоянию здоровья, имеет ли она право на отсрочку от службы, в том числе и в связи с наличием несовершеннолетних детей, обучением на стационаре и других оснований, дающих право на такую отсрочку.

После этого начальником территориального центра комплектования будет принято решение о том, ставить женщину на учет или нет.

"В случае, если она подлежит этому учету, она будет направлена для прохождения военно-врачебной комиссии там же – по месту регистрации своего проживания", - отметил Куценко.

Роман Горбач подчеркнул, что речь не идет о том, что женщин после постановки на учет в центрах комплектации возьмут служить в армию. Речь идет лишь о выполнении норм закона в отношении военнообязанных как мужчин, так и женщин. Он также добавил, что с 2023 года граждане Украины (женщины и мужчины) которые не станут на учет в военкоматах могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 850 до 1500 гривень.

Относительно обязанностей предприятий, учреждений и организаций он подчеркнул, что, независимо от форм собственности, все они ведут первичный учет военнообязанных.

"К этому перечню, кроме медицинских работников и лиц, ранее проходивших военную службу, я имею в виду женщин, в настоящее время привлекутся некоторые другие специальности, по которым они работают. Это те же бухгалтеры и гостинично-ресторанный бизнес. Очень большой перечень - включает около 35 категорий, то есть они будут вести этот первичный учет на своих предприятиях и организациях. Что касается физических лиц-предпринимателей, то они такой учет не ведут, и ответственность за учет военнообязанных... Это возлагается на тех лиц, которые зарегистрированы у него по договорам и работают с ним. Если он не является руководителем учреждения, организации, предприятия", - пояснил Куценко.

Он добавил, что с 2023 года работодателей, которые будут брать на работу женщин без документа из центра комплектации о взятии на военный учет или документа относительно того, что ее не взяли такой учет из-за отсутствия соответствующей специальности, образования, состояния здоровья или по другим причинам.

Куценко отметил, что взятие на военный учет такого большого количества женщин – это "новое для государства".

В то же время он подчеркнул, что военный учет и военная служба – это совершенно разные вещи.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет.

Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонным работам, но только в военное время. В мирное время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на военном учете. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом. Также документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу.

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