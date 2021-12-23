Представительницы многих профессий в Украине станут военнообязанными.

17 декабря 2021 года Министерство обороны Украины утвердило список профессий, представительницы которых обязаны становиться на воинский учет. Теперь тысячи украинских женщин станут военнообязанными. Законопроект вызвал множество вопросов, на которые Минобороны ответит позднее. Рассказываем, что известно о приказе на данный момент.

Воинский учет на женщин: что означает и кого коснется

Воинский учет для женщин распространяется на некоторые профессии, после получения которых женщины станут военнообязанными. Закон распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную военно-учетной специальности, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных" - так говорится в приказе.

Это означает, что женщин могут привлекать в ряды ВСУ или к оборонным работам, но только в военное время. В мирное же время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны проконтролировать, что сотрудница стоит на военном учете. Несоблюдение меры будет наказываться штрафом. Также документы о взятии на учет будут проверять при устройстве женщин на работу.

Как проходит постановка на воинский учет

Читайте такжеПостановка женщин на воинский учет: в Минобороны рассказали о разработке алгоритмаМинобороны обещает подробно объяснить алгоритм и сроки взятия на учет позднее, а также по возможности сделать процедуру максимально простой и в электронной форме.

Женщине для постановки на учет нужно будет явиться в военкомат с тремя фото 3х4 см, а также копиями следующих документов: паспорт, ИНН, диплом об образовании, справка о прохождении медкомиссии, свидетельства о браке и рождении детей. Также посещение военкомата скорее всего потребуется при смене прописки.

Воинский учет для женщин в Украине: полный список профессий

В перечень профессий, работницы которых станут военнообязанными, вошли многие популярные специальности. В их число входят журналисты, медики, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие профессии. Приводим полный список в файле.