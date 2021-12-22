Среди указанных профессий есть как менеджеры, так и редакторы.

Украинок определенных профессий будут ставить на воинский учет. В перечень входят сотни специальностей.

Об этом идеи речь в приказе Минобороны от 11 октября.

В документе указано, что работодатель должен проконтролировать, стали ли его сотрудницы, работающие по указанным специальностям, на воинский учет. В то же время при приеме на работу будут проверять документы и отметки о взятии на воинский учет.

Читайте такжеВблизи границ Украины находятся 122 тысячи российских военных - ДаниловСтавить женщин на воинский учет будут в двух условиях:

занимает должность или работает по специальности, которая есть в списке;

женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

При этом состояние здоровья должна определить военно-врачебная комиссия, а предельный возраст – 60 лет.

Полный список профессий, подлежащих постановке на воинский учет

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине вместо военных комиссариатов теперь будут территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Кроме того, уточнен порядок оформления учетных документов для лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободного передвижения.

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