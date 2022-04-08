В то же время 21% граждан не поддерживают запрет, но выступают за лишение льгот и отмену договоров аренды церковных помещений.

Более половины граждан поддерживают запрет в государстве деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля.

Как свидетельствуют данные исследования, половина опрошенных (51%) считают, что государство должно запретить деятельность УПЦ МП на территории Украины (запрет поддерживают две трети опрошенных жителей запада и лишь 29% – востока). В то же время 21% поддерживают лишение льгот и отмену договоров аренды церковных помещений. Несмотря на это, 20% выступают за невмешательство государства в дела церкви – больше всего таких на востоке (35%) и юге (25%). Еще 2% имеют собственное мнение по этому поводу, а 6% не смогли ответить.

Кроме того, растет поддержка идеи разрыва связей УПЦ Московского патриархата с Российской православной церковью. Сегодня за эту инициативу - 74% опрошенных (в начале марта – 63%). Не поддерживают эту идею лишь 7%. Однако 15% респондентов проявляют безразличие к этому вопросу, а 4% не смогли ответить.

Социологическая группа "Рейтинг" опросила 1200 респондентов среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,8%.

Вас также могут заинтересовать новости: