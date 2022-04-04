Осуждение преступлений российских оккупантов в Украине является не просто правом, а моральным долгом всех людей, подчеркнул глава ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевской и всея Украины Епифаний заявил, что идеология "русского мира" является тем самым, чем является идеология нацизма.

Об этом Епифаний написал на странице в Facebook, комментируя массовые убийства российскими оккупантами мирного населения в украинских городах.

"Она оправдывает насилие, убийство, войну и геноцид, а потому должна быть отвергнута и осуждена так же, как осужден нацизм, его идеологи и его преступления. Сотворцами и проводниками этой преступной идеологии являются глава Московской патриархии Кирилл Гундяев и его приспешники. Он вместе с подчиненными не только всячески разжигал этот костер, но и открыто, от имени Бога и Церкви, лживыми устами благословил палачей и убийц на их черное дело", - подчеркнул Епифаний.

Он отметил, что осуждение преступлений россиян в Украине является не просто правом, а моральным долгом всех людей, "а особенно - православных христиан". Но глава русской православной церкви Кирилл Гундяев встал на сторону антихриста.

"Речь идет не об обсуждении тонкостей канонического права, богословских противоречий или исторических дискуссиях. Речь идет о добре и зле как таковых и о собственном выборе для каждого: ты с Богом или с дьяволом? Кирилл Гундяев свой выбор в пользу дел антихриста уже сделал. Призываю тех, кто до сих пор имеет его за своего пастыря - откройте глаза, посмотрите на ядовитые плоды его учения, отдалитесь от беззаконного, не будьте дальше его соучастниками", - отметил Епифаний.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освобождено от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

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