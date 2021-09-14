Украинцы не должны сторониться своего языка лишь потому, что когда-то его украла Москва, считают в УПЦ Киевского патриархата.

В Украине появляется все больше разговоров о переходе с кириллицы на латиницу. Ситуацию решил прокомментировать патриарх Филарет - украинский православный церковный деятель, который носит титул "почетный патриарх" Православной церкви Украины. Он не одобряет переход на латиницу и утверждает, что УПЦ против этого.

Заявление от патриарха Филарета появилось на официальном сайте УПЦ.

Филарет напомнил о том, что язык является основой нации. Именно поэтому, считает патриарх, Украина не должна переходить на латиницу.

"Церковь против перехода украинцев с кириллицы на латиницу. Нынешняя алфавитная система письма является устоявшейся на землях Руси-Украины еще с древних времен просветителей славянских, святых Кирилла и Мефодия, святого Климента Охридского. Она является традиционной для украинского народа, настоящим духовным национальным достоянием, которым мы должны гордиться", - говорится в заявлении.

Патриарх напомнил, что надписи на кириллице есть на монетах князей Владимира и Ярослава Мудрого. Кроме этого, кириллицей написаны выдающиеся памятники писательства, такие как "Пересопницкое Евангелие", "Острожская Библия" и многие другие издания и летописи.

Читайте такжеАналитики узнали, сколько граждан готовы покинут Украину (инфографика)"Украинский народ является древним славянским народом, а потому кириллица является для него вполне естественной формой письма. Все аргументы о том, что кириллица, то российская Азбука являются ложными", - отмечается в заявлении Филарета.

Также патриарх добавил, что предки русичи-украинцы приняли кириллицу из Болгарии еще задолго до появления Москвы, а поэтому заявления о том, что кириллица является русской – безосновательны.

"Кириллица гораздо древнее московского "русского мира", она является естественной частью "украинского мира", - заявил Филарет.

Именно поэтому, утверждает патриарх, украинцы не должны сторониться своего языка лишь потому, что его когда-то "украла" Россия.

"Попытки отбросить все это многовековое историческое культурное наследие лишают наш народ исторической ценности, разрушают генетический код и ставят на путь национального беспамятства. Вспомним Тараса Шевченко, который учил чужого учиться и не бояться", - добавил Филарет.

Переход Украины с кириллицы на латиницу - что известно

Об идее перехода на латиницу еще в 2018 году заговорил тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин. К такой идее его побудило предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека.

В то время директор Института национальной памяти Владимир Вятрович тогда отмечал, что переход Украины на латиницу может усилить русификацию страны и остановить переход многих граждан на украинскую.

В сентябре 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов предложил ввести в Украине латиницу вместо кириллицы.

После этого языковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины на латиницу и сказал, что слова Данилова - это не инициатива, а необоснованный разговор.

Данилов решил первым в Украине перейти на латиницу и "прокололся", сделав сразу три ошибки в тексте.

В Институте украинского языка сказали, может ли латиница вытеснить кириллицу в Украине.

Премьер-министра Дениса Шмигаля спросили, что он думает о возможном переходе Украины на латиницу. В ответ он рассмеялся.

После этого омбудсмен Кремень снова выступил в защиту кириллицы.

Автор: Полина Кузенко