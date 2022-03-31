Правительство также планирует стимулировать украинцев выходить на работу.

Швеция выделит из бюджета 10,5 млрд шведских крон ($1,1 млрд) на жилье и другие расходы для украинских беженцев.

Об этом заявил министр финансов Микаэль Дамберг, сообщает Svenska Dagbladet.

Министр интеграции и миграции Андерс Игеман объявил, что правительство подготовит новый закон, который даст Шведскому миграционному совету возможность обязать муниципалитеты обеспечить жильем людей, подпадающих под действие Директивы о массовых беженцах.

"Мы не вернемся к 2015 году, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность, а другие – нет", - заявил министр.

Правительство также планирует стимулировать украинцев выходить на работу. При этом увеличение выплат социальной помощи не планируется.

На сегодняшний день около 26 тыс. украинцев обратились за защитой в Швеции.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ранее заявила, что необходимо избежать повторения кризиса с беженцами, подобного произошедшему в 2015 году. Тогда приют в Швеции искали более 156 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, 4 марта на счета Национального банка Украины поступило 500 млн крон (около $50 млн) военной помощи от Швеции. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter. Эти деньги пошли на поддержку Вооруженных сил Украины.

А на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский заявил, что Швеция оказывает Украине военно-техническую помощь. "Швеция предоставляет Украине военно-техническую и гуманитарную помощь. Спасибо госпоже премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон за действенную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе!",- заявил тогда Зеленский.

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