Исследователи государственного королевского архива Швеции, откуда ранее привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, нашли его печать.
Об этом рассказал украинский историк Тарас Чухлибманцер на своей странице в Facebook.
"Фантастическая историческая находка - на праздники в Швеции нашли личную печать гетмана Орлика! С помощью наших исследователей в Государственном Королевском архиве в Швеции только что была найдена оригинальная личная печать с гербом "Новина" гетмана Пилипа Орлика, которая до этого времени не была известна мировой и украинской исторической науке", - написал Чухлибманцер.
Пилип Орлик был украинским политическим, государственным и военным деятелем, Генеральным писарем (1702-1709) и гетманом Войска Запорожского в изгнании (1710-1742). Он принадлежал к шляхетскому роду Орликов чешского происхождения, пользовавшихся гербом "Новина".
Историк также обнародовал фото печати и добавил, что оно публикуется впервые в праздник Василия, 14 января 2022 года, на его странице.
Читайте такжеВ Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика: увидеть ее смогут все желающиеКак сообщал УНИАН, ранее в Киеве 16 августа в Софийском соборе торжественно открыли выставку "Раритеты Украинского казацкого государства - Гетманщины ΧVII-XVIII вв.", посвященную 30-летию независимости Украины.
На ней, в частности, представили оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика - конституционного акта "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Документ называют "первой в мире Конституцией".