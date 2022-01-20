Арестовича определили как "профессионального провокатора".

Алексей Арестович попал в базу "Миротворец" после того, как заявил о своем увольнении из Офиса президента.

Об этом свидетельствует заметка на ресурсе.

На сайте указаны дата и место рождения советника по информационной политике ТКГ и скриншоты переписок Арестовича в соцсетях, где он грубо отвечал комментаторам и резко высказывался о ВСУ.

Арестовича определили как "профессионального провокатора".

Внештатный советник главы ОП внесен в базу за: участие в актах гуманитарной агрессии против Украины; сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации ВСУ; дискредитацию госорганов власти и управления.

Читайте такжеУгрозы и маты: журналисты послушали разговор харьковского "мажора" с адвокатомТакже "Миротворец" вспомнил Арестовичу его встречу с российским неонацистом Александром Дугиным в 2005 году. После того у блогера, мол, изменилось политическое направление и он начал говорить об обороне Крыма.

"Увольнение" Арестовича: что известно

17 января Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента и советника украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

При этом он подчеркнул, что "информация пока неофициальная".

Позже блогер уточнил, что уволиться из ОП его побудила "слабость" украинской власти после событий со "встречей" Петра Порошенко в "Жулянах".

Вместе с тем на Банковой об увольнении Арестовича узнали из СМИ. Формально блогер остается внештатным советником, никаких документов он не подписывал.

Алексей Арестович с марта 2021 года, когда пришел в ТКГ, неоднократно попадал в скандалы. Но на Банковой не видели в этом никаких проблем. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что тот "сознательно идет на провокации", и "тяжело отрабатывает свой хлеб в ТКГ".

В соцсети бывший блогер часто не следит за словами и нецензурно выражается относительно своих оппонентов.

Так, Арестович послал пользователя, когда его попросили перейти на украинский. В сентябре 2021 года также стало известно, что советник главы ОП заявил об "АТО-курорте" на Донбассе, ответственности не понес.

Тогда же блогер предложил переименовать Украину сперва на "Русь-Украину", а затем на "Объединенные земли Украины".

Что известно об Арестовиче

28 октября Леонид Кравчук одобрил кандидатуру Алексея Арестовича на должность советника делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.

Арестовичу – 45 лет. Родился он в Грузии, учился в киевской школе, затем поступил на биофак КНУ имени Тараса Шевченко, позже – в Одесский институт сухопутных войск. Изучал психологию в российской школе "Человек среди людей" и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.

С 1999 по 2005 годы работал в ГУ разведки под руководством Игоря Смешко.

Работал актером в Киевском театре-студии "Черный квадрат". Снялся в эпизодических ролях в украинских и российских фильмах.

Проводит психологические семинары и тренинги.