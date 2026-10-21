Самый большой в своем семействе: в мире наконец-то появился новый пассажирский 'Боинг' (видео)

По данным Boeing, портфель заказов на модель 737-10 уже насчитывает 1555 самолетов от более чем 30 заказчиков.

Федеральное управление гражданской авиации США сертифицировало (разрешило коммерческую эксплуатацию) Boeing 737 MAX 10 – самый большой самолет чрезвычайно популярного семейства 737 MAX. Об этом авиастроительный гигант сообщил на своем сайте.

"Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) подписали официальные документы о сертификации Boeing 737-10. Это стало последним регуляторным препятствием на пути к началу эксплуатации самой большой модели семейства 737 MAX", – написала компания Boeing.

Получение сертификата FAA актуально не только для США. Большинство стран мира признают сертификаты Федерального управления гражданской авиации для иностранных самолетов, прилетающих в их аэропорты. Это означает возможность свободно приземляться и обслуживаться в аэропортах разных стран мира.

Разработка и процесс сертификации новой модели длились около девяти лет. Причиной столь длительного периода стало ужесточение требований регулирующих органов после катастроф Boeing 737 MAX в 2018–2019 годах, а также изменения в системах предупреждения экипажа и доработка системы противообледенения двигателей.

В рамках программы летных испытаний авиалайнер совершил почти 1000 полетов общей продолжительностью более 2000 часов. Кроме того, было проведено 1000 часов наземных испытаний.

Программа предусматривала, в частности, проверку соответствия требованиям и оценку характеристик усовершенствованной системы определения угла атаки (eAoA) (enhanced Angle of Attack). В будущем эта система станет стандартным оборудованием всех самолетов семейства 737 MAX.

Boeing 737 MAX 10 – справка

737-10 рассчитан на перевозку 185–210 пассажиров и имеет дальность полета до 3100 морских миль (5740 км). Благодаря технологическим усовершенствованиям он потребляет на 20 % меньше топлива и выбрасывает на 20 % меньше CO₂, чем самолеты предыдущих поколений.

Он также имеет большую дальность полета, чем конкурирующие модели, без использования дополнительных топливных баков. По данным Boeing, 737-10 обеспечивает самую низкую стоимость перевозки одного пассажира в своем классе.

Boeing уже получила 1555 заказов на новый 737-10 от более чем 30 компаний. Сегодня на эту модель приходится более 30% текущего портфеля заказов на самолеты программы 737 MAX.

По данным профильных авиационных ресурсов, первым эксплуатантом 737 MAX 10 станет канадская авиакомпания WestJet, которая заказала 60 самолетов напрямую у производителя и еще 13 – через лизинговую компанию Aviation Capital Group.

Популярный лоукостер Ryanair, заказавший до 300 самолетов 737-10, рассчитывает получить первые 16 лайнеров в начале 2027 года.

Компания Boeing – другие новости

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США разрешило эксплуатацию Boeing 737 MAX 7. Самолет рассчитан на перевозку 135–160 пассажиров и отличается самой большой дальностью полета среди всех моделей семейства Boeing 737 MAX, которая достигает 7040 км.

С сертификацией 737 MAX 10 и 737 MAX 7завершился процесс одобрения всех четырех основных модификаций семейства Boeing 737 MAX, что стало важной исторической вехой для американского авиапроизводителя.

В последнее время Boeing активно пополняет портфель заказов, конкурируя с европейским Airbus за долю мирового авиационного рынка. Американская компания продолжает заключать крупные контракты, в частности при содействии администрации Белого дома.

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