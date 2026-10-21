Вышел трейлер научно-фантастического триллера 'Над бездной' с Идрисом Эльбой (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 3 декабря 2026 года.

Вышел украинский трейлер научно-фантастического триллера о выживании "Над бездной" (Above the Below).

По сюжету фильма, трое астронавтов выполняют важную миссию в космосе, однако она оборачивается катастрофой. Когда на борту происходит сбой, они вынуждены срочно эвакуироваться, рискуя не добраться до Земли живыми. Им удается покинуть корабль, но это лишь начало испытаний. Спасательная капсула приводняется в открытом океане – далеко от назначенной точки, без связи и шансов быть быстро найденными. В изоляции и под угрозой затопления они вынуждены бороться за жизнь, полагаясь только на себя, время и хрупкую надежду на спасение.

Главные роли в ленте сыграли Идрис Эльба ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Отряд самоубийц: Миссия на вылет", "Дом из динамита", сериалы "Лютер", "Перехваченный рейс"), Кейтлин Фицджеральд ("Суд над чикагской семеркой", сериалы "Наследники", "Изобретая Анну") и Хиро Файнс-Тиффин ("Королева-воин", франшиза "После", сериал "Молодой Шерлок").

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Английский актер Идрис Эльба, известный своей многозадачностью, также является сорежиссером фильма. Это уже не первая его работа "по ту сторону камеры" – в 2018 году он снял криминальную драму "Ярди".

Вместе с Эльбой над фильмом работал режиссер Мартин Овен ("Афера Оливера Твиста", "Самый одинокий парень в мире").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет 3 декабря 2026 года под локализированным названием "Космическая ловушка".

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