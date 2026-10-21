Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге: о чем они говорили

Стив Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах в Осло и выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к вопросу урегулирования войны в Украине, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что во время встречи Путин поинтересовался результатами переговоров, которые состоялись в Осло с участием президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, во время последнего разговора Трамп подчеркивал необходимость завершить конфликт в Украине, чтобы прекратить человеческие потери.

В ответ Уиткофф назвал переговоры в Осло продуктивными и сообщил об определенных сдвигах. По его словам, уже есть основа для того, чтобы приблизиться к прекращению огня в Украине.

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Также специальный посланник США выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Соединенных Штатов и Украины. Во время встречи он выразил надежду, что Путин рассмотрит такую возможность.

Кроме того, Уиткофф сообщил, что привез в Санкт-Петербург документы, в которых изложены подходы к решению вопроса об урегулировании ситуации в Украине.

Кроме того, спецпосланник от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по так называемому "дизельному соглашению". Уиткофф также отметил, что у России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения войны в Украине.

В то же время Уиткофф заявил, что украинская сторона также осознает экономические возможности, которые откроются после окончания войны.

Отметим, что Путин на встрече с Уиткоффом заговорил о возможной встрече с Трампом в Китае. Что касается договоренностей в рамках "дизельного соглашения", диктатор заявил, что первые танкеры с топливом "отправятся через два-три дня".

Обновлено в 12:51. Россия в рамках соглашения о поставках дизельного топлива готовит к отгрузке сразу несколько танкеров, отметил Путин. На первом танкере будет 40 тысяч тонн дизельного топлива.

Уиткофф заявил, что США открыто сообщают Украине о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в сфере бизнеса.

Он также выразил надежду на то, что переговоры в Санкт-Петербурге станут "еще одним шагом к урегулированию конфликта в Украине".

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что переговоры Путина с Уиткоффом являются "плановым мероприятием, согласованным заранее". Также сообщалось, что на встрече будет присутствовать представитель Путина Кирилл Дмитриев.

По данным Politico, в среду спецпосланник США предложит Путину прямые переговоры с Зеленским и Трампом. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре рассказал, что Уиткофф представит предложения по условиям мирного урегулирования, в частности идею трехсторонней встречи.

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