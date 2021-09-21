Арестович неоднократно попадал в публичные скандалы с оскорблениями в сторону ВСУ и своих оппонентов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждает, что советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович лечит общество.

Так Подоляк объяснил в интервью Главком, зачем команде Зеленского понадобились услуги Алексея Арестовича.

На замечание журналиста, что Арестович генерирует только хайп и скандалы, Подоляк ответил: "Абсолютно не согласен. Алексей, прежде всего, крайне эффективно отрабатывает тяжкий хлеб в Трехсторонней контактной группе. До его прихода российские пропагандисты совершенно доминировали в этих тематиках. Алексею же удалось навязать свою повестку дня и заставить оппонентов существенно нервничать".

Советник Ермака уверен, что Арестович нарушает непростые темы, которые годами замалчиваются в обществе. А если мы не можем говорить о болезненном, убежден Подоляк, то "болезни только прогрессируют".

Читайте такжеЗеленский снова собирает "слуг" на учебу в Трускавце – СМИ"Да, Алексей часто идет на сознательные провокации, вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим. Парадоксальную, наверное, вещь скажу, но, считаю, что именно Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик, предоставляя ему возможность проговорить непростые вещи как в кабинете психотерапевта", – считает Подоляк.

По его мнению, Арестович пока "точно положительный персонаж".

Алексей Арестович с марта 2021 года, когда пришел в ТКГ, неоднократно попадал в скандалы. В соцсети бывший блогер часто не следит за словами и нецензурно выражается в сторону своих оппонентов.

Так, Арестович послал пользователя, когда его попросили перейти на украинский. Недавно также стало известно, что советник главы ОП заявил об "АТО-курорте" на Донбассе, но ответственности не понес.

Недавно блогер предложил переименовать Украину сперва на "Русь-Украину", а затем на "Объединенные земли Украины".

Что известно об Арестовиче

28 октября Леонид Кравчук одобрил кандидатуру Алексея Арестовича на должность советника делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.

Арестовичу – 45 лет. Родился он в Грузии, учился в киевской школе, затем поступил на биофак КНУ имени Тараса Шевченко, позже – в Одесский институт сухопутных войск. Изучал психологию в российской школе "Человек среди людей" и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.

С 1999 по 2005 годы работал в ГУ разведки под руководством Игоря Смешко.

Работал актером в Киевском театре-студии "Черный квадрат". Снялся в эпизодических ролях в украинских и российских фильмах.

Проводит психологические семинары и тренинги.

Автор: Яна Ставская