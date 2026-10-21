В Киеве и области введены аварийные отключения: кто остался без света

Свет пропал на правом берегу, отключения распространяются дальше.

В результате атаки российских оккупантов в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов введены экстренные отключения электроэнергии, сообщает ДТЭК.

Также аварийные отключения фиксируются в Бучанском районе Киевской области. При этом графики почасовых отключений продолжают действовать в других частях столицы и Киевского региона.

Первым свет пропал в Святошинском районе к 8:42 среды, откуда отключения распространились на другие районы. Энергетики в настоящее время работают над восстановлением стабильного снабжения электроэнергией домов жителей региона по графикам.

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Ситуация в энергосистеме Украины – главные новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил УНИАН, что самым опасным городом зимой будет Киев, который испытывает существенный дефицит собственной генерации электроэнергии.

Из-за сложности европейской бюрократии Украина не получила вовремя энергетическое оборудование, необходимое для проведения ремонтов на энергообъектах, пострадавших от действий российских оккупантов. Это может повлиять на скорость восстановления и продолжительность отключений света, предупреждает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

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