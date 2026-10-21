Россия ударила по 'Эпицентру' в Ривненской области: в ГСЧС показали последствия (фото)

В результате российских ударов по гипермаркету пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы. На месте вспыхнул масштабный пожар.

20 октября российские войска неоднократно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Ривненской области. В результате ударов возник масштабный пожар, к ликвидации которого были привлечены десятки спасателей, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных российских ударов. Из-за опасности спасатели были вынуждены отходить в безопасные места.

В результате атаки пострадали четыре человека. Троих из них доставили в больницу.

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Пожар удалось ликвидировать. К работам были привлечены 46 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

Атаки на "Эпицентры" в Украине – последние новости

Напомним, что Россия почти ежедневно наносит удары по магазинам и складам этой сети. 13 октября российские войска десять раз атаковали в Хмельницком логистический центр сети "Эпицентр", в результате чего на его территории возникло пять масштабных пожаров. В городе в результате атаки было уничтожено около 85% товаров, которые хранились внутри.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 октября враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру в Николаевской области – БПЛА нанес удар по торговому центру "Эпицентр" в Первомайске. На данный момент есть информация о двух пострадавших женщинах.

Кроме того, армия РФ атаковала торговый центр вблизи Днепра, поврежден один из этажей здания.

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