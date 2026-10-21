Россия ударила по 'Эпицентру' в Ривненской области: в ГСЧС показали последствия (фото)

20 октября российские войска неоднократно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Ривненской области. В результате ударов возник масштабный пожар, к ликвидации которого были привлечены десятки спасателей, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных российских ударов. Из-за опасности спасатели были вынуждены отходить в безопасные места.
В результате атаки пострадали четыре человека. Троих из них доставили в больницу.
Пожар удалось ликвидировать. К работам были привлечены 46 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.
Атаки на "Эпицентры" в Украине – последние новости
Напомним, что Россия почти ежедневно наносит удары по магазинам и складам этой сети. 13 октября российские войска десять раз атаковали в Хмельницком логистический центр сети "Эпицентр", в результате чего на его территории возникло пять масштабных пожаров. В городе в результате атаки было уничтожено около 85% товаров, которые хранились внутри.
Как сообщал УНИАН, вечером 20 октября враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру в Николаевской области – БПЛА нанес удар по торговому центру "Эпицентр" в Первомайске. На данный момент есть информация о двух пострадавших женщинах.
Кроме того, армия РФ атаковала торговый центр вблизи Днепра, поврежден один из этажей здания.