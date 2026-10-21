Кушнер потребовал от Зеленского перестать бить по российским НПЗ, - Axios

В разговоре с украинским президентом зять Трампа был довольно прямолинейным.

На переговорах в Осло зять президента США Джаред Кушнер снова настоятельно рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому перестать бить по российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники. "Кушнер присоединился к встрече дистанционно и снова настаивал на требовании Трампа, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", - сказал источник, добавив, что "Джаред был очень прямолинеен" во время разговора.

После переговоров в Осло Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по НПЗ России, если Кремль пойдет на взаимные шаги.

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Издание также сообщило, что у президента США Дональда Трампа надеются на готовность Кремля к компромиссу в переговорах по Украине, поскольку глава Белого дома снял санкции и разрешил поставки российского дизеля.

В целом, по словам источника издания, на переговорах в Осло стороны достигли "существенного прогресса".

Переговоры по Украине: новости

20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с представителями администрации президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Стороны обсуждали пути завершения войны, гарантии безопасности для Украины и возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трампа и российского президента Владимира Путина. Зеленский подчеркнул, что для прекращения войны решение должна принять Россия.

Сегодня Уиткофф должен встретиться с Путиным в Санкт-Петербурге. По данным Politico, американский спецпосланник намерен представить предложения по мирному урегулированию и обсудить возможность прямых переговоров между лидерами Украины, США и России.

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