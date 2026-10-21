В Чернобыле заметили рысь: исследователи объяснили, почему осенью это большая редкость

Этот зверь охотится преимущественно из засады, полагаясь на тишину и эффект неожиданности.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушки зафиксировали рысь. На самом деле это большая удача, поскольку осенью заметить этого хищника почти невозможно.

По словам специалистов, природные способности этого зверя не оставляют никаких шансов на встречу с ним в дикой природе.

"Рысь в осеннем лесу заметить непросто. Ее пятнистая шерсть помогает маскироваться среди деревьев и опавшей листвы, а острый слух и превосходное зрение делают ее ловкой охотницей. Осенью шерсть рыси постепенно становится гуще, готовя её к зимним холодам, а широкие лапы с густым мехом помогают передвигаться по снегу", – рассказали исследователи учреждения.

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По словам ученых, интересно, что рысь охотится преимущественно из засады, полагаясь на тишину и неожиданность, а не на длительную погоню.

"Увидеть эту осторожную лесную кошку в дикой природе – настоящая удача, ведь часто она замечает нас значительно раньше, чем мы её", – отмечается в сообщении.

Другие новости о Чернобыльском заповеднике

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали серых журавлей. Сообщалось, что ученые учреждения во время экспедиционного выезда наблюдали за осенней миграцией птиц и исследовали разнообразие местной орнитофауны. Сейчас миграционные процессы набирают активность – по заповеднику перемещаются стаи птиц, направляющиеся к местам зимовки. Особое внимание исследователей привлекли именно серые журавли, чья осенняя миграция традиционно начинается именно в это время. Во время наблюдений на реке Припять этих водоплавающих птиц было немного. В то же время повсеместно встречались стаи обыкновенного баклана.

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