Похож на 'Ланцет': на фронте заметили новый БПЛА россиян (фото)

Пока без подтверждения, но уже известны название, производитель и технические характеристики этого БПЛА.

На фронте зафиксировано использование противником нового беспилотника, который по форме напоминает "Ланцет", но имеет бензиновый двигатель. Об этом сообщил советник президента по вопросам технологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"На фронтах замечен новый беспилотник противника. По форме напоминает "Ланцет", но имеет бензиновый двигатель. Ждем трофеев для изучения", – отметил он.

Флеш добавил, что уже известны название, производитель и технические характеристики этого БПЛА, но без подтверждения. Других подробностей он пока не предоставил.

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Дроны "Ланцет" – что известно

Как сообщал УНИАН, дрон-камикадзе "Ланцет" – одна из довоенных разработок России, которая оказалась достаточно эффективной в условиях реальной войны. Представленный в 2019 году, дрон начали активно применять с лета 2022 года. Стоимость такого дрона-камикадзе составляет около 35 тысяч долларов, тогда как стоимость одной ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 – несколько сотен тысяч долларов. Танк Leopard 2 стоит несколько миллионов долларов.

Весной россияне начали применять дроны-камикадзе "Ланцет" по-новому, чтобы избежать их своевременного обнаружения – в режиме полного радиомолчания до момента атаки. Враг делает это намеренно, чтобы мы не могли идентифицировать тип БПЛА, распознать угрозу и отреагировать на неё. Главная загадка заключается в том, как именно "Ланцет" достигает рубежа атаки, если до этого момента он не контактирует с оператором. По мнению экспертов, дрон может ориентироваться по инерциальной системе, радиомаякам или же используется более продвинутая система распознавания местности по изображению.

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