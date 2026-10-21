Уиткофф прибыл на переговоры с Путиным: в Кремле назвали главную тему встречи

Переговоры состоятся 21 октября в первой половине дня.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщил помощник кремлевского правителя Юрий Ушаков, встреча состоится в Константиновском дворце в первой половине дня. Главной темой беседы, по его словам, станет война в Украине.

Также он сказал, что переговоры Путина с Уиткоффом являются "плановым мероприятием, согласованным заранее". Ушаков добавил, что на встрече будет присутствовать представитель Путина Кирилл Дмитриев.

Видео дня

Кроме того, помощник российского диктатора отметил, что у Москвы не было контактов с Зеленским во время переговоров по Украине, которые проходили ранее.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что полностью урегулировать войну в Украине "без участия кого-то из Киева невозможно", мол, "кто-то там должен принять ответственное решение".

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, накануне в Осло состоялись переговоры спецпредставителей Трампа с украинской делегацией. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Он также сказал, что только Россия должна принять решение, чтобы прекратить войну.

По данным Politico, в среду специальный посланник США предложит Путину прямые переговоры с Зеленским и Трампом. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что Уиткофф представит предложения по условиям мирного урегулирования, в частности идею трехсторонней встречи.

Между тем в Китае главным препятствием для завершения войны в Украине считают отсутствие доверия. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, урегулирование конфликтов, в том числе и российско-украинской войны, требует доверия, для построения которого, в свою очередь, необходима коммуникация.

Вас также могут заинтересовать новости: