Не только посылки: 'Укрпочта' запустила маркетплейс в своём приложении

На платформе представлено около 10 млн товаров от продавцов.

"Укрпочта" запустила "Укрпочта Маркет", где можно покупать товары непосредственно в мобильном приложении почтового оператора, сообщает пресс-служба компании.

На платформе представлено около 10 млн товаров от продавцов Kasta. Среди них продукты питания и напитки, средства личной гигиены, детские товары и продукция для животных. Заказ можно оплатить в приложении и получить с бесплатной доставкой в отделении "Укрпочты".

В "Укрпочте" отметили, что война меняет покупательские привычки украинцев, в частности из-за перебоев в работе торговых центров во время воздушных тревог. По данным компании, в сентябре тревоги отняли 30,8% рабочего времени торговых центров. Поэтому люди всё чаще обращаются к онлайн-магазинам.

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"Пока что главная цель Маркета – обеспечить украинцам комфортную зиму (насколько это возможно). А дальше команда будет ориентироваться на запросы клиентов. Если понадобится больше бюджетных товаров – ассортимент расширят", – добавили в "Укрпочте".

"Укрпочта" – последние новости

23 сентября стало известно, что городские отделения "Укрпочты" из-за постоянных воздушных тревог изменили порядок работы. Таким образом, в первую очередь будут обрабатываться посылки на прием и выдачу.

Летом сообщалось, что "Укрпочта" подписала соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира – Etsy, где продается более 2 миллионов украинских товаров.

Ранее компания установила специальные ячейки быстрой выдачи внутри отделений, чтобы клиенты могли забрать посылку, не ожидая в общей очереди к оператору.

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