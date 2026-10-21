Индия модернизирует ракетное вооружение кораблей, построенных в Николаеве

Контракт предусматривает поставку пусковых установок и систем управления огнем для крылатых ракет BrahMos.

Министерство обороны Индии заключило контракт на сумму $68 млн с компанией BrahMos Aerospace на модернизацию ракетного вооружения четырёх кораблей своих Военно-морских сил (ВМС).

Как сообщает Naval News, речь идет о двух кораблях класса Ranvir и двух малых ракетных кораблях класса Veer. Контракт предусматривает поставку пусковых установок и систем управления огнем для крылатых ракет BrahMos, созданных в рамках индийско-российского сотрудничества.

Veer – это модифицированный индийский вариант советских корветов типа "Тарантул". Первоначально ВМС импортировали пять таких судов водоизмещением менее 500 тонн в период с 1987 по 1990 год. Позже верфи Mazagon и судостроительный завод Goa построили ещё восемь по лицензии, введя их в эксплуатацию в период с 1990 по 2002 год. Семь кораблей индийского производства, оснащённых силовой установкой COGAG, остаются в эксплуатации.

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В настоящее время эсминцы INS Ranvir и INS Ranvijay уже оснащены установками для восьми ракет BrahMos в кормовой части. В то же время на кораблях сохранились старые наклонные пусковые установки для советских противокорабельных ракет П-15 "Термит".

Согласно контракту, предполагается, что корабли будут нести 16 ракет BrahMos, что соответствует оснащению современных эсминцев классов Kolkata и Visakapatanam.

"Таким образом, ВМС Индии будут иметь несколько корветов класса "Veer" с ракетами "BrahMos", что сделает их самыми лёгкими судами, оснащёнными 3-тонной ракетой. Система вооружения способна поражать наземные и морские цели с больших расстояний с высокой точностью на сверхзвуковой скорости. ВМС оснащали ракетами BrahMos более старые корабли, такие как класс "Дели", в ходе их модернизации в середине срока службы. Однако классы "Veer" и "Ranvir" приближаются к концу срока службы, и усилия по оснащению таких кораблей ракетами "BrahMos" заслуживают внимания", – отметило издание.

В то же время Defense Express отметило, что эсминцы "Ранвир" были построены в Николаеве по советскому проекту 61.

Предположительно, новая модернизация предусматривает замену устаревшего ракетного вооружения дополнительными пусковыми установками "Брамос".

Эксперты считают, что таким образом Индия стремится усилить ударные возможности кораблей советского постройки без необходимости немедленно заменять их новыми. В то же время окончательный объем модернизации станет ясен после появления дополнительной официальной информации.

Производство оружия в Индии – что известно

Как сообщал УНИАН, индийская компания Hindustan Aeronautics Limited возобновляет производство истребителей российского производства Су-30МКИ на своем заводе в Нашике. Первый новый самолет должен поступить в ВВС Индии уже в 2027–2028 годах.

Ранее HAL выпустила 222 самолета по лицензии России для ВВС. Отмечается, что всего к 2029 году планируется изготовить 12 самолетов, которые были заказаны в декабре 2024 года примерно за 1,3 млрд долларов для замены потерянных самолетов. Заказ предусматривает, что более 50% необходимых компонентов будут индийского производства.

Также, вероятно, на этом объекте будет проведена комплексная модернизация существующего парка Су-30МКИ.

Последний Су-30МКИ сошёл с конвейера в Нашике в 2020 году.

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