У Трампа задумались над расширением переговорного формата по Украине, - СМИ

Во вчерашних переговорах в Осло принимали участие финский президент и норвежский премьер- министр.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена инициировать расширение круга участников переговорного процесса по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщил со ссылкой на источники журналист Axios Барак Равид в Х. "Цель состоит в том, чтобы развить прогресс, достигнутый в отношениях с Украиной и Европой, обсудить предложения с Россией и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Он добавил, что переговоры спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом были "очень продуктивными и конструктивными".

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Американский источник журналиста детализировал, что Украина "выдвинула новые идеи и предложения, которые были подробно обсуждены".

В итоге, стороны смогли достичь "значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса".

Помимо этого по словам чиновника, на рабочем уровне между США, Украиной и европейскими партнерами достигнуто "прочное взаимопонимание" относительно дальнейших шагов; стороны также выразили "общую приверженность поиску практических решений для прекращения войны".

Равид отметил, что на переговорах в Осло обсуждались долгосрочные гарантии безопасности для Украины, план экономического процветания после войны и "более широкая европейская архитектура безопасности".

По данным источников журналиста, сегодня Уиткофф встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, а зять Трампа Джаред Кушнер присоединится к встрече онлайн.

Переговоры о прекращении войны

20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с представителями США по завершению войны. Стороны обсуждали гарантии безопасности Украины и перспективы трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

21 октября спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с Путиным в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, они намерены обсудить условия мирного урегулирования.

Ранее Путин предложил провести трехсторонний саммит с участием Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина для обсуждения завершения войны в Украине.

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