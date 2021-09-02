Советник главы ОП предлагает "сделать что-то на государственном уровне".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности о своих намерениях переименовать Украину.

Как передает Телеграм-канал "Политика страны", Арестович рассказал, что предложил эту идею несколько месяцев назад, многие люди до сих пор раздумывают о ней.

"Конкретных людей я не буду называть, но если вы посмотрите на два обращения президента: на День Независимости и на День Крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах. В конце концов, у нас в ВНО есть соответствующий перечень вопросов, который называется Русь-Украина, история Руси и так далее. Если мы изучаем это в средней школе, то давайте сделаем что-то на государственном уровне", - говорит он.

При этом Арестович не сообщил, поддерживает ли эту идею президент Владимир Зеленский.

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"Давайте оставим для президента ответ на этот вопрос. Не я буду комментировать президента, а пусть президент комментирует, если он хочет или его пресс-секретарь. Я просто отмечаю факты, которые легко проверить, услышав его две речи", - ответил он.

В эфире телеканала "Украина 24" Арестович добавил, что не видит никаких проблем в том, чтобы переименовать Украину. В качестве примера он привел переименование Македонии в Северную Македонию.

"Нет, ни одна же страна не претендует на название "Русь". А Российская Федерация - не Русь, это совсем другое дело. Они, конечно, будут пытаться оказывать нам проблемы, но мы их обойдем", - уверен советник главы ОП.

Ранее сообщалось, что Арестович предлагает разграничить законодательно понятия "российский" и "русский". "Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - заявил он.

Автор: Юрий Годован