70 млрд евро для Украины: ещё одна страна ЕС выступила против финансирования

Словакия и Венгрия уже отказались участвовать в выделении Украине дополнительных 70 млрд евро на 2027 год.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не будет участвовать в предоставлении Украине новой финансовой помощи от ЕС в размере 70 млрд евро. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

"Как это выглядит на фоне всего, что происходит в Европе? Болгария не может быть частью этой программы на 70 млрд евро", – цитирует агентство Радева.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский попросил выделить эти средства на заседании Европейского совета, которое завершилось в пятницу. Радев напомнил, что в прошлом году Европа приняла решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

Видео дня

Отвечая на вопрос о ситуации во Франции и Италии, а также о возможных рисках для Болгарии, премьер-министр назвал несколько факторов недовольства европейских граждан. Среди них он выделил неконтролируемую миграцию, проваленную интеграцию, "Зеленое соглашение", деиндустриализацию и потерю рабочих мест.

По мнению Радева, война в Украине также истощает европейские экономики, вызывая социальную напряженность и политическую нестабильность. По его словам, политическим лидерам будет все сложнее реагировать на ситуацию, поскольку благосостояние европейских граждан "утекает в эту войну".

Премьер-министр Болгарии призвал как можно скорее прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что каждый день войны представляет угрозу для мира, благосостояния, а также социальной и политической стабильности.

Помощь Украине от Евросоюза – другие новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что расходы на войну в следующем году достигнут 155 млрд евро. Он призвал лидеров ЕС выделить Украине не менее 70 млрд евро, которые позволят нарастить производство оружия и усилить давление на РФ.

Словакия и Венгрия уже отказались участвовать в выделении Украине дополнительных 70 млрд. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что страны Евросоюза до сих пор не пришли к соглашению по долгосрочному бюджету на 2028–2034 годы, а переговоры между государствами-членами далеки от завершения.

Напомним, ранее ЕС одобрил кредит для Украины в размере 90 млрд евро для поддержки бюджета и оборонных нужд. Финансирование предусматривает поэтапное поступление средств – отдельными траншами. Первый из них страна получила в июне этого года.