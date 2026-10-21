Украина изменила тактику общения с Трампом: в NYT раскрыли подробности

Украинское руководство считает, что молчание в ответ на действия президента США Дональда Трампа может быть более рискованным, чем открытая критика.

Украина изменила подход к общению с президентом США Дональдом Трампом. По мнению украинских чиновников, американский лидер все больше учитывает интересы России, одновременно затрудняя Киеву возможность противостоять российской агрессии, пишет The New York Times.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, ситуация напоминает последнюю возможность предупредить о приближении цунами. Украина сталкивается с российскими ударами по энергетической инфраструктуре и экономике, дефицитом ресурсов противовоздушной обороны и перспективой суровой зимы.

Дополнительную тревогу в Киеве вызвали действия администрации Трампа. В частности, речь идет о закупке российского дизельного топлива, ослаблении санкций против России и давлении на Украину с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Украинская сторона также сообщала о внезапных ограничениях спутниковой связи, перебоях в обмене военной разведывательной информацией с США и задержках с поставками американских ракет-перехватчиков. Американские чиновники отрицают наличие каких-либо перебоев.

Зеленский ответил на заявления Трампа

Напряженность усилилась после того, как Трамп заявил, что Россия, "откровенно говоря, хорошо относится к Украине" и что россияне "не делают ничего особенного". Эти слова прозвучали на фоне роста числа жертв среди украинского гражданского населения в результате российских атак. По данным Организации Объединенных Наций, в прошлом месяце этот показатель был на 85% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский решил публично отреагировать на заявления американского лидера, подчеркнув факты и последствия российской агрессии. В интервью ABC News на прошлой неделе Зеленский сказал:

"Люди должны услышать правду".

Он также заявил, что Трамп склоняется к диктаторам и, поддерживая российского лидера Владимира Путина, оказался на неправильной стороне истории. По мнению украинского президента, действия американского лидера лишь способствуют продолжению войны.

Украинский эксперт по вопросам безопасности и военного дела Михаил Самусь также высказал мнение, что Вашингтон оказывает давление на Киев:

"Трамп открыто подталкивает нас к капитуляции".

Киев пытается сохранить поддержку США

Несмотря на публичные споры, украинское руководство не отказывается от контактов с Вашингтоном. В понедельник Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, а во вторник встретился в Осло со специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом.

После встречи в Норвегии украинский президент воздержался от прямой критики Соединенных Штатов и подчеркнул важность обмена разведывательной информацией.

"Мы благодарны, что разведка сейчас работает", – сказал Зеленский, пояснив, что раннее предупреждение о приближении баллистических ракет имеет решающее значение для защиты гражданского населения, в частности детей.

После разговора с Рубио украинский президент также написал в социальных сетях: "Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы!" При этом Трампа он не упомянул.

Ранее, после конфликта между двумя президентами в Овальном кабинете в феврале 2025 года, Киев быстро вернулся к дипломатической риторике и выразил благодарность американскому руководству. Украина стремилась сохранить партнерство с США и даже предложила немедленное безусловное прекращение огня, на что Россия не согласилась.

Теперь украинские власти, как отмечается в материале, пытаются одновременно привлечь внимание к проблемам с американской поддержкой и не допустить окончательного разрыва отношений.

Возможно ли дальнейшее обострение

Украинский политический обозреватель Виталий Портников считает, что заявления Трампа поставили Зеленского в сложное положение. По его словам, украинский президент решил сосредоточиться на конкретных фактах, а его администрация начала открыто говорить о трудностях, связанных с американскими ограничениями.

Зеленский также обсудил ситуацию во время видеозвонка с двухпартийной группой американских законодателей. Как отмечается в материале, Киев может рассчитывать на то, что внутриполитическое давление в США сдержит дальнейшие шаги администрации Трампа.

В то же время отношения между странами еще могут измениться. Политическая ситуация в Соединенных Штатах, в частности предстоящие промежуточные выборы, может повлиять на подходы Вашингтона к России и Украине.

Портников обратил внимание на то, что Рубио нашёл время для разговора с Зеленским даже во время поездки в Азию:

"Если украинский президент делает решительные заявления, направленные против Соединённых Штатов, в то время как госсекретарь находит время поговорить с ним во время поездки в Азию, это свидетельствует о том, что администрация Трампа не готова к разрыву в американо-украинских отношениях".

США и война в Украине – последние новости

Напомним, что вчера, 20 октября, в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с представителями США по вопросу прекращения войны. Стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины и перспективы трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа намерена инициировать расширение круга участников переговорного процесса по прекращению войны в Украине.

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