Курсы валют в обменных пунктах и банках: сколько стоит доллар сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,83 грн, евро – 50,34 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 21 октября, снизился на 1 копейку и составляет 45,34 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,83 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,00 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,34 гривны за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

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В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,10 гривны. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,10 грн/евро, а курс продажи – 50,90 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 21 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,08 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна сохранила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,53 гривны за один евро, как и днем ранее.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности " Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что резких изменений курса валют пока ожидать не стоит. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 25 октября будет колебаться в пределах 44,85–45,25 гривны на межбанковском рынке и 44,8–45,5 гривны на наличном рынке.

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