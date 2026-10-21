Вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за гуманитарной катастрофы в Олешках

Она призвала присоединиться к ее инициативе с требованием немедленного гуманитарного перемирия и предоставления возможности эвакуировать мирных жителей.

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку из-за гуманитарной катастрофы в городе Олешки Херсонской области, который находится под российской оккупацией. Об этом она заявила на своей странице в X, подчеркнув, что в Олешках тысячи людей оказались "в ловушке", без регулярного доступа к еде и лекарствам.

"Мины делают побег чрезвычайно опасным: кто остается – рискует умереть от голода; кто пытается сбежать – рискует жизнью. Чтобы привлечь международное внимание к этой чрезвычайной ситуации, я объявила голодовку", – заявила политик.

Пичерно призвала присоединиться к ее инициативе с требованием немедленного гуманитарного перемирия, предоставления людям еды и медикаментов, а также возможности безопасно эвакуировать гражданских лиц, желающих покинуть город.

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Что происходит в Олешках

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, заявил, что из временно оккупированной Россией Олешковской общины необходимо эвакуировать около 6 тысяч человек, среди которых ориентировочно до 200 детей.

То есть речь идет не только о самих Олешках, но и о шести других населенных пунктах поблизости. И эвакуацию необходимо проводить одновременно из всех этих населенных пунктов.

По словам Лубинца, в настоящее время на переговорах со страной-агрессором согласовываются заключительные вопросы по этому поводу.

Издание The Times отмечало, что последняя регулярная поставка продовольствия поступила в город еще 26 мая.

По словам женщины, которая является одной из немногих жительниц Олешек, сумевших в сентябре добраться до контролируемой Украиной территории, в городе нет электричества, газа и питьевой воды, а медицинская помощь оказывается лишь на самом низком уровне.

На улицах города лежат тела мирных жителей, погибших от российских мин или дронов. Некоторых из них съели бродячие собаки. Кроме того, неизвестное количество людей погибло прошлой зимой в своих домах, когда температура опустилась до 10 градусов мороза. Их тела до сих пор не убрали.

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