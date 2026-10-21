Россия ударила по энергетике Киева и трёх областей: что со светом

В отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

21 октября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Волынской и Одесской областей. Новые отключения электроэнергии также зафиксированы в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Этой ночью и утром Россия вновь нанесла удары по энергетической инфраструктуре. Под ударами оказались объекты в г. Киеве, Киевской, Волынской и Одесской областях. К сожалению, в результате этих ударов часть украинских семей осталась без электроснабжения", – сказал Некрасов.

По его словам, после предыдущих атак на энергетическую инфраструктуру также продолжаются восстановительные работы в Тернопольской и Хмельницкой областях. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение для большей части потребителей, оставшихся без электричества в результате атак.

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Некрасов отметил, что сложной остается ситуация и в прифронтовых и приграничных регионах. Из-за постоянных обстрелов и боевых действий возникают новые отключения электроэнергии в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

"Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – сообщил заместитель министра.

При этом в "Укрэнерго" добавили, что сегодня до конца суток будут вынужденно применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 2 очередей) для всех категорий потребителей.

В компании также призвали украинцев ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Как писал УНИАН, 21 октября в результате атаки российских оккупантов в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов были применены экстренные отключения электроэнергии. Также аварийные отключения фиксировались в Бучанском районе Киевской области.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказывал, что самым опасным городом зимой станет столица, которая испытывает существенный дефицит собственной генерации электроэнергии.

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