Россия резко вывела флот из Средиземного моря, – НАТО

Подобная ситуация в последний раз наблюдалась в 2016 году.

Военно-морское присутствие России в Средиземном море значительно сократилось: в течение примерно двух месяцев до начала сентября 2026 года в регионе не было российских военных кораблей. Об этом военный чиновник НАТО и два аналитика рассказали Breaking Defense.

"Последний раз мы наблюдали отсутствие там какого-либо российского присутствия, в частности серых корпусов или военных судов, в 2016 году", – заявил представитель НАТО.

По его словам, одной из причин ослабления российских позиций стала потеря полноценного доступа к военно-морской базе в сирийском Тартусе, ведь после смены власти в Сирии новое руководство приостановило действие предыдущего соглашения об аренде порта, что затруднило обеспечение российских кораблей в регионе. В августе стороны договорились об использовании российских военных объектов в Тартусе и на авиабазе Хмеймим в качестве центров совместной подготовки сирийских и российских сил, однако это не означает автоматического восстановления прежних возможностей России по обслуживанию флота.

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Также представитель НАТО заявил, что российский флот в настоящее время нуждается во вспомогательных судах для сопровождения торговых судов, в частности судов так называемого теневого флота.

"Примером этого является то, что российский флот постоянно размещает фрегаты в Ла-Манше, и для того, чтобы обеспечить их снабжением, они полагаются на ремонтное судно класса "Амур", предназначенное для доставки запчастей или ремонта корабля, а не для пополнения запасов. Поэтому они были вынуждены осуществлять перегрузку с судна на судно, что действительно опасно", – заявил чиновник.

По оценке представителя НАТО, российские военные корабли всё чаще привлекаются к сопровождению торгового судоходства в Балтийском, Северном и Средиземном морях. Таким образом, совокупность логистических проблем, ограниченных возможностей базирования и растущей нагрузки на военно-морские силы затрудняет поддержание постоянного присутствия России в Средиземном море.

"Эта деятельность по сопровождению отнимает у российского флота ценные дни в море и создает нагрузку на его способность выделять военно-морские силы для других миссий", – сказал он.

Аналитики отмечают, что нынешние трудности могут быть связаны с ограничениями в ресурсах и готовности флота, но в долгосрочной перспективе ситуация может измениться. Бэзил Джермонд, профессор международной безопасности в Ланкастерском университете и приглашённый научный сотрудник Центра стратегических исследований Королевского флота, согласился с тем, что ограниченные возможности России в надводных районах "все чаще переориентируются" на охрану стратегически важных торговых судов, включая теневые флоты.

"В долгосрочной перспективе Россия сохраняет как стратегический интерес, так и остаточную способность направлять военные корабли в Средиземное море – нынешняя ситуация не является ни постоянным изменением, ни временной аномалией; она является результатом стратегической и оперативной реальности, с которой сталкивается российский флот", – считает аналитик.

Флот РФ в Средиземном море

Как сообщал УНИАН, в конце августа в НАТО заявили, что военно-морской флот РФ с июня больше не присутствует в Средиземном море, что является первым случаем за 10 лет. Там заявили, что соотношение кораблей НАТО к российским судам составляет три к одному, и не все из них выполняют задачи НАТО.

Впоследствии военно-морской флот России начал заходить в Средиземное море. В частности, это был большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко".

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