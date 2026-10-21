НАБУ пришло с обысками к главе Нацбанка Пышному

По словам депутата, следственные действия проводятся в кабинете главы НБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у главы Национального банка Андрея Пышного.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

"По данным наших источников, сегодня НАБУ посетило Нацбанк. Есть информация, что НАБУ пришло именно к главе НБУ Андрею Пышному. Похоже, не только по рабочему адресу", – написал он.

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Депутат добавил, что следственные действия в настоящее время проводятся именно в кабинете главы НБУ.

В НАБУ подтвердили проведение обысков в помещении НБУ и по месту жительства одного из сотрудников, личность которого не раскрыли.

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников. Ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали", - говорится в сообщении прессслужбы.

В НАБУ подчеркнули, что следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

Национальный банк также подтвердил информацию о проведении следственных действий НАБУ в своем помещении, отметив, что дополнительные пояснения будут даны по завершению процессуальных действий.

"Национальный банк продолжает работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ярослав Железняк добавил, что по данным осведомленных источников, обыски у главы НБУ Андрея Пышного связаны с заводом "КарпатНефт

Расследование НАБУ – главные новости

10 ноября 2025 года НАБУ и САП выступили с публичным заявлением о расследовании хищения ста миллионов долларов государственных средств АО "НАЭК "Энергоатом"". Фигурантами дела на тот момент стали министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

В коррупционную схему были вовлечены высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены. Посредством этой схемы оказывалось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности на "Энергоатом".

В начале сентября НАБУ и САП обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген", в ходе которой правоохранители разоблачили преступную организацию, созданную одним из руководителей структурных подразделений Офиса генпрокурора. Основным направлением деятельности было получение взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.

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