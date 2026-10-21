В Китае назвали главное препятствие для завершения войны в Украине

В МИД подчеркнули, что Китай "как ответственная великая держава" всегда стремился к миру.

Урегулирование конфликтов, в том числе и разрешение российско-украинской войны, требует доверия, для построения которого, в свою очередь, необходима коммуникация. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время брифинга в Болгарии, сообщает МИД КНР.

"Доверие – краеугольный камень мира. Сегодняшний мир полон потрясений, и самой большой проблемой, с которой он сталкивается, является недостаток доверия. От кризиса в Украине до конфликтов на Ближнем Востоке – решение конфликтов требует доверия, а укрепление доверия требует коммуникации", – отметил китайский министр.

Он подчеркнул, что Китай "как ответственная великая держава" всегда стремился к миру. По словам Ван И, в ходе совещания по вопросам взаимодействия и мер доверия в Азии, состоявшегося в Баку, он провёл отдельные переговоры с лидерами Израиля и Палестины, встретился с представителями других стран Ближнего Востока и выслушал мнения балканских лидеров относительно кризиса в Украине и региональной ситуации.

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"Четкое послание Китая всем сторонам: твердая уверенность, настойчивость, диалог и консультации, взаимопонимание и компромиссы, восстановление доверия и совместное строительство мира", – заявил представитель Китая.

Он добавил, что "Китай всегда будет на правильной стороне истории, выполняя свои обязанности как великая держава и играя должную роль в устранении дефицита доверия и разрешении кризисов и конфликтов".

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, 20 октября после встречи с американской делегацией во главе с посланником президента США Стивом Уиткоффом президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Он также сказал, что только Россия должна принять решение, чтобы положить конец этим убийствам.

Известно, что спецпосланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 21 октября встретятся в Санкт-Петербурге с Путиным. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что "Россия готова выслушать предложения США на предстоящих переговорах, но не намерена идти на политические уступки".

По данным Politico, в среду спецпосланник США предложит Путину прямые переговоры с Зеленским и Трампом. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре рассказал, что Уиткофф представит предложения по условиям мирного урегулирования, в частности идею трехсторонней встречи.

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