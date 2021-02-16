В сети на новое заявление Арестовича отреагировали неоднозначно.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в переговорах по Донбассу Алексей Арестович продолжил конфликт с депутатами «Европейской солидарности».

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Накануне политик в эфире "Свободы слова" поссорился с депутатом "ЕС" Ирина Геращенко, обвинив всю партию в том, что она "до уровня общежитии ПТУ-шного опустилась" в своей деятельности, обсуждая внешний вид президента. Оскорбленная Геращенко позже покинула студию.

Утром 16 февраля Арестович продолжил свою риторику и опубликовал в Facebook новое заявление.

"Выражаю свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение с "ЕС", - написал он.

Однако не все обрадовались реакции Арестовича. Некоторые пользователи в комментариях припомнили ему, как раньше тот сам поливал грязью команду Зеленского и позиционировал себя "жестким оппозиционером". Другие призывали Арестовича извиниться перед военными, поскольку политик в эфире "Свободы..." нелестно отозвался и о бойцах в ООС.

Что известно об Арестовиче

28 октября Леонид Кравчук одобрил кандидатуру Алексея Арестовича на должность советника делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.

Арестовичу – 45 лет. Родился он в Грузии, учился в киевской школе, затем поступил на биофак КНУ имени Тараса Шевченко, позже – в Одесский институт сухопутных войск. Изучал психологию в российской школе «Человек среди людей» и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.

С 1999 по 2005 годы работал в ГУ разведки под руководством Игоря Смешко.

Работал актером в Киевском театре-студии «Черный квадрат». Снялся в эпизодических ролях в украинских и российских фильмах.

Проводит психологические семинары и тренинги.

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Автор: УНИАН